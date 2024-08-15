Рианна выпустит новый альбом после продолжительного перерыва

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Поп-звезда Рианна готовится к долгожданному выпуску своего первого альбома за последние восемь лет. Некоторые источники утверждают, что звезда в следующем году выступит на главной сцене фестиваля Гластонбери.

Об этом пишет Metro.

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Рианна возвращается на сцену

Певица снова оказалась в центре внимания. Инсайдеры предполагают, что новый альбом барбадосской красавицы может быть выпущен в течение нескольких месяцев, и что 2025-й станет прорывным годом для Рианны, в котором она может выйти на сцену легендарного фестиваля Гластонбери.

В прошлом году она подписала сделку с Live Nation о возвращении на сцену стоимостью 32 миллиона фунтов стерлингов. Стало известно, что в альбоме будет много коллабораций, включая Alesso и Diplo.

Отмечается, что сейчас завершается работа над альбомом и поп-звезда планирует выпустить его в следующем году.

Напомним, Рианна снялась в рекламе известного бренда. А раньше мы писали, что Рианна приняла участие в ярком действии.