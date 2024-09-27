Катерина Осадча розкрила лайфхаками, як все встигає по життю

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча часто відповідає на запитання своїх підписників (лише в Instagram в зірки понад 1 млн 700 тисяч фолловерів). Шоувумен та громадська діячка зізналась, як планує свій час, аби все встигнути.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Осадчої.

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За словами 41-річної знаменитості, головне треба виділяти час на себе. Що вона і робить. Також є основні три пункти, яких дотримується телеведуча:

не намагатися зробити все одразу;

розставити задачі за пріоритетністю і зробити перші три, як мінімум;

те, що відкладено на завтра, знову розставити за пріоритетністю. Якщо щось відпадає і відкладається — проаналізувати, чому. Можливо це те, що не так важливо для вас не дарма.

За словами Осадчої, вона все планує так, аби о 21:00 закінчити всі справи. Інколи це виходить в телеведучої раніше.

"А після цього час дітей. Купання, читання. А як заснуть, то книжки і кіно", — зауважила Осадча.

Лайфхаки Катерина доповнила фотографією молодшого сина Данила, який копіює зіркову маму за книгою.

Молодший син Катерини Осадчої, Данило. Фото: Instagram/kosadcha

Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча поділилась цікавим фактами про своїх синів та чоловіка. Також ми розповідали, що Катерина Осадча стала акторкою дубляжу продовження хітового мультфільму.