Катерина Осадча розкрила лайфхаками, як все встигає по життю

Осадча поділилася лайфхаками, як все встигати в житті
Телеведуча Катерина Осадча часто відповідає на запитання своїх підписників (лише в Instagram в зірки понад 1 млн 700 тисяч фолловерів). Шоувумен та громадська діячка зізналась, як планує свій час, аби все встигнути.
Відповідні сторіз з’явились в Instagram Осадчої.
Лайфхаки від Катерини Осадчої
За словами 41-річної знаменитості, головне треба виділяти час на себе. Що вона і робить. Також є основні три пункти, яких дотримується телеведуча:
- не намагатися зробити все одразу;
- розставити задачі за пріоритетністю і зробити перші три, як мінімум;
- те, що відкладено на завтра, знову розставити за пріоритетністю. Якщо щось відпадає і відкладається — проаналізувати, чому. Можливо це те, що не так важливо для вас не дарма.
За словами Осадчої, вона все планує так, аби о 21:00 закінчити всі справи. Інколи це виходить в телеведучої раніше.
"А після цього час дітей. Купання, читання. А як заснуть, то книжки і кіно", — зауважила Осадча.
Лайфхаки Катерина доповнила фотографією молодшого сина Данила, який копіює зіркову маму за книгою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча поділилась цікавим фактами про своїх синів та чоловіка. Також ми розповідали, що Катерина Осадча стала акторкою дубляжу продовження хітового мультфільму.
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