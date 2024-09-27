Екатерина Осадчая раскрыла лайфхаками, как все успевает по жизни

Осадчая поделилась лайфхаками, как все успевать в жизни
Телеведущая Екатерина Осадчая часто отвечает на вопросы своих подписчиков (лишь в Instagram в звезды более 1 млн 700 тысяч фолловеров). Шоувумен и общественный деятель призналась, как планирует свое время, чтобы все успеть.
Соответствующие сториз появились в Instagram Осадчей.
Лайфхаки от Екатерины Осадчей
По словам 41-летней знаменитости, главное нужно выделять время на себя. Что она и делает. Также есть три основных пункта, которых придерживается телеведущая:
- не пытаться сделать все сразу;
- расставить задачи по приоритетности и сделать первые три как минимум;
- то, что отложено на завтра, снова расставить по приоритетности. Если что-то отпадает и откладывается — проанализировать, почему. Возможно, это не так важно для вас не зря.
По словам Осадчей, она все планирует так, чтобы в 21:00 закончить все дела. Иногда это выходит у телеведущей раньше.
"А после этого время детей. Купание, чтение. А когда уснут, то книги и кино", — отметила Осадчая.
Лайфхаки Екатерина дополнила фотографией младшего сына Даниила, копирующего звездную маму за книгой.
Напомним, ранее мы писали, что Осадча поделилась интересными фактами о своих сыновьях и муже. Также мы рассказывали, что Екатерина Осадчая стала актрисой дубляжа продолжения хитового мультфильма.
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