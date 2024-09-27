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Осадчая поделилась лайфхаками, как все успевать в жизни

27 сентября 2024 10:15
Виталий Ковальчук - Редактор
Екатерина Осадчая раскрыла лайфхаками, как все успевает по жизни
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha
Виталий Ковальчук - Редактор

Телеведущая Екатерина Осадчая часто отвечает на вопросы своих подписчиков (лишь в Instagram в звезды более 1 млн 700 тысяч фолловеров). Шоувумен и общественный деятель призналась, как планирует свое время, чтобы все успеть.

Соответствующие сториз появились в Instagram Осадчей.

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По словам 41-летней знаменитости, главное нужно выделять время на себя. Что она и делает. Также есть три основных пункта, которых придерживается телеведущая:

  • не пытаться сделать все сразу;
  • расставить задачи по приоритетности и сделать первые три как минимум;
  • то, что отложено на завтра, снова расставить по приоритетности. Если что-то отпадает и откладывается — проанализировать, почему. Возможно, это не так важно для вас не зря.

По словам Осадчей, она все планирует так, чтобы в 21:00 закончить все дела. Иногда это выходит у телеведущей раньше.

"А после этого время детей. Купание, чтение. А когда уснут, то книги и кино", — отметила Осадчая.

Лайфхаки Екатерина дополнила фотографией младшего сына Даниила, копирующего звездную маму за книгой.

Сын Осадчей
Младший сын Екатерины Осадчей, Даниил. Фото: Instagram/kosadcha

Напомним, ранее мы писали, что Осадча поделилась интересными фактами о своих сыновьях и муже. Также мы рассказывали, что Екатерина Осадчая стала актрисой дубляжа продолжения хитового мультфильма.

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