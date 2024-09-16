Росіяни знищили квартиру кума Сніжани Бабкіної в Харкові

Блогерка Сніжана Бабкіна. Фото: Instagram/snezhana_babkina

В неділю, 15 вересня, окупанти завдали авіаударів по Харкову. Внаслідок влучання в багатоповерхівку, загинула одна людина, десятки постраждали. В цьому будинку квартиру мав кум блогерки Сніжани Бабкіної, дружини соліста гурту 5'nizza та сольного виконавця Сергія Бабкіна. Квартира Олега Звягінцева та його родини знищена.

Про це Сніжана повідомила в сторіз свого Instagram.

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Сніжана Бабкіна розповіла, що є хрещеною матір’ю сина Олега Звягінцева, Максима. Блогерка попросила небайдужих підтримати його родину донатом за посиланням на банку.

Сніжана Бабкіна про обстріл квартири кума. Скриншот: Instagram/snezhana_babkina

Більше деталей про трагедію повідомив сам Звягінцев у своїх соцмережах. За його словами КАБ (керована авіабомба) потрапила прямо до квартири родини на 10 поверсі.

"Квартира зруйнована вибухом та подальшою пожежею. На щастя у квартирі в цей момент не було нікого і моя сім'я не постраждала… Ми чесно кажучи у шоці і розпачі, повне спустошення всередині та ще до кінця не усвідомили", — зізнався кум Сніжана Бабкіної.

Кум Сніжани Бабкіної, Олег Звягінцев. Фото: Instagram/zvyagintsev_oleg

Звягінцев наголосив, що далі напевно буде тривалий процес відновлення, якщо це взагалі можливе.

"Наразі ДСНС не пускають вище шостого поверху, оскільки є загроза обвалення плит та розбирають завали. Сказали, що одинадцятий поверх обрушився на наш десятий", — підсумував Звягінцев.

Зруйнована квартира родини кума Сніжани Бабкіної. Фото: Instagram/zvyagintsev_oleg

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Сергій та Сніжана Бабкіни пережили один з ракетних обстрілів Харкова. Також ми писали, що діти, які постраждали від ракетних обстрілів Росії, станцювали разом у Києві на Саміті перших леді та джентльменів.