Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Оккупанты уничтожили квартиру кума Снежаны Бабкиной в Харькове — фото arrow

Оккупанты уничтожили квартиру кума Снежаны Бабкиной в Харькове — фото

16 сентября 2024 23:06
Виталий Ковальчук - Редактор
Россияне уничтожили квартиру кума Снежаны Бабкиной в Харькове
Блогер Снежана Бабкина. Фото: Instagram/snezhana_babkina
Виталий Ковальчук - Редактор

В воскресенье, 15 сентября, оккупанты нанесли авиаудары по Харькову. В результате попадания в многоэтажку погиб один человек, десятки пострадали. В этом доме квартиру имел кум блогера Снежаны Бабкиной, жены солиста группы 5'nizza и сольного исполнителя Сергея Бабкина. Квартира Олега Звягинцева и его семьи уничтожена.

Об этом Снежана сообщила в сториз своего Instagram.

Читайте также:

Кум Снежаны Бабкиной остался без жилья

Снежана Бабкина рассказала, что является крестной матерью сына Олега Звягинцева, Максима. Блогер попросила неравнодушных поддержать его семью донатом по ссылке на банку.

Снежана Бабкина об обстреле квартиры кума
Снежана Бабкина об обстреле квартиры кума. Скриншот: Instagram/snezhana_babkina

Больше деталей о трагедии сообщил сам Звягинцев в своих соцсетях. По его словам, КАБ (управляемая авиабомба) попала прямо в квартиру семьи на 10 этаже.

"Квартира разрушена взрывом и последующим пожаром. К счастью, в квартире в этот момент не было никого и моя семья не пострадала… Мы честно говоря в шоке и отчаянии, полное опустошение внутри и еще до конца не осознали", — признался кум Снежана Бабкиной.

Кум Снежаны Бабкиной
Кум Снежаны Бабкиной, Олег Звягинцев. Фото: Instagram/zvyagintsev_oleg

Звягинцев подчеркнул, что дальше, наверное, будет длительный процесс восстановления, если это вообще возможно.

"В настоящее время ГСЧС не пускают выше шестого этажа, поскольку есть угроза обрушения плит и разбирают завалы. Сказали, что одиннадцатый этаж обрушился на наш десятый", — подытожил Звягинцев.

Разрушенная квартира
Разрушенная квартира семьи кума Снежаны Бабкиной. Фото: Instagram/zvyagintsev_oleg

Напомним, ранее мы рассказывали, как Сергей и Снежана Бабкины пережили один из ракетных обстрелов Харькова. Также мы писали, что пострадавшие от ракетных обстрелов России дети станцевали вместе в Киеве на Саммите первых леди и джентльменов.

Харьков Снежана Бабкина обстрелы жилье украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:08 "Ангелы Азову" отреагировали на создание новой структуры, которая будет заботиться о военных

00:03 Столтенберг сделал заявление о предоставлении Украине разрешения бить западным оружием по России

16 сентября 2024

23:53 На Волыни мужчина незаконно продал противотанковое оружие, его судили — какое наказание получил

23:50 План победы Украины — Зеленский ответил, когда его презентуют союзникам

23:36 Вацко назвал нового Забарного в киевском Динамо

23:35 Российские военнопленные объяснили, почему подписали контракт с ВС России

23:23 Укрзализныця отменяет некоторые поезда в ЕС — в Европе непогода, влияющая на перевозку

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

23:09 Apple выпустила обновление iOS 18 — какие функции появятся в iPhone

22:59 Работник и военнослужащий ТЦК — в чем между ними разница

22:47 Экс-главе Днепропетровской ОВА Резниченко избрали меру пресечения

00:08 "Ангелы Азову" отреагировали на создание новой структуры, которая будет заботиться о военных

00:03 Столтенберг сделал заявление о предоставлении Украине разрешения бить западным оружием по России

16 сентября 2024

23:53 На Волыни мужчина незаконно продал противотанковое оружие, его судили — какое наказание получил

23:50 План победы Украины — Зеленский ответил, когда его презентуют союзникам

23:36 Вацко назвал нового Забарного в киевском Динамо

23:35 Российские военнопленные объяснили, почему подписали контракт с ВС России

23:23 Укрзализныця отменяет некоторые поезда в ЕС — в Европе непогода, влияющая на перевозку

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

23:09 Apple выпустила обновление iOS 18 — какие функции появятся в iPhone

22:59 Работник и военнослужащий ТЦК — в чем между ними разница

22:47 Экс-главе Днепропетровской ОВА Резниченко избрали меру пресечения

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку