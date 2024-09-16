Россияне уничтожили квартиру кума Снежаны Бабкиной в Харькове

Блогер Снежана Бабкина. Фото: Instagram/snezhana_babkina

В воскресенье, 15 сентября, оккупанты нанесли авиаудары по Харькову. В результате попадания в многоэтажку погиб один человек, десятки пострадали. В этом доме квартиру имел кум блогера Снежаны Бабкиной, жены солиста группы 5'nizza и сольного исполнителя Сергея Бабкина. Квартира Олега Звягинцева и его семьи уничтожена.

Об этом Снежана сообщила в сториз своего Instagram.

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Снежана Бабкина рассказала, что является крестной матерью сына Олега Звягинцева, Максима. Блогер попросила неравнодушных поддержать его семью донатом по ссылке на банку.

Снежана Бабкина об обстреле квартиры кума. Скриншот: Instagram/snezhana_babkina

Больше деталей о трагедии сообщил сам Звягинцев в своих соцсетях. По его словам, КАБ (управляемая авиабомба) попала прямо в квартиру семьи на 10 этаже.

"Квартира разрушена взрывом и последующим пожаром. К счастью, в квартире в этот момент не было никого и моя семья не пострадала… Мы честно говоря в шоке и отчаянии, полное опустошение внутри и еще до конца не осознали", — признался кум Снежана Бабкиной.

Кум Снежаны Бабкиной, Олег Звягинцев. Фото: Instagram/zvyagintsev_oleg

Звягинцев подчеркнул, что дальше, наверное, будет длительный процесс восстановления, если это вообще возможно.

"В настоящее время ГСЧС не пускают выше шестого этажа, поскольку есть угроза обрушения плит и разбирают завалы. Сказали, что одиннадцатый этаж обрушился на наш десятый", — подытожил Звягинцев.

Разрушенная квартира семьи кума Снежаны Бабкиной. Фото: Instagram/zvyagintsev_oleg

Напомним, ранее мы рассказывали, как Сергей и Снежана Бабкины пережили один из ракетных обстрелов Харькова. Также мы писали, что пострадавшие от ракетных обстрелов России дети станцевали вместе в Киеве на Саммите первых леди и джентльменов.