Наомі Кемпбелл звинуватили у розкраданні грошей власного благодійного фонду

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi/

Благодійна організація Наомі Кемпбелл Fashion for Relief опинилася в центрі скандалу. Моделі заборонили бути опікуном благодійного фонду протягом п'яти років.

Про це пише Page Six.

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За даними видання, розслідування показало, що кошти благодійної організації Кемпбелл використовувались не за призначенням.

Десятки тисяч доларів нібито були витрачені на проживання в розкішних готелях, спа-процедури, особисту охорону, сигарети тощо.

У розслідуванні також стверджується, що колега Кемпбелл Б'янка Хелльміх отримала сотні тисяч доларів від благодійного фонду у вигляді несанкціонованих платежів.

Хелльміх заборонили обіймати посаду опікуна фонду протягом дев'яти років. Самій же Кемпбелл заборонено бути опікуном благодійного фонду протягом п'яти років.

Нагадаємо, раніше модель у бікіні приголомшила ідеальною фігурою на відпочинку. А також Кемпбелл підловили із 38-річним мультимільйонером та продюсером.