Наомі Кемпбелл звинуватили у розкраданні грошей власного благодійного фонду

Наомі Кемпбелл заборонили займатися благодійністю — у чому звинувачують модель
Благодійна організація Наомі Кемпбелл Fashion for Relief опинилася в центрі скандалу. Моделі заборонили бути опікуном благодійного фонду протягом п'яти років.
Про це пише Page Six.
Наомі Кемпбелл потрапила в скандал
За даними видання, розслідування показало, що кошти благодійної організації Кемпбелл використовувались не за призначенням.
Десятки тисяч доларів нібито були витрачені на проживання в розкішних готелях, спа-процедури, особисту охорону, сигарети тощо.
У розслідуванні також стверджується, що колега Кемпбелл Б'янка Хелльміх отримала сотні тисяч доларів від благодійного фонду у вигляді несанкціонованих платежів.
Хелльміх заборонили обіймати посаду опікуна фонду протягом дев'яти років. Самій же Кемпбелл заборонено бути опікуном благодійного фонду протягом п'яти років.
Нагадаємо, раніше модель у бікіні приголомшила ідеальною фігурою на відпочинку. А також Кемпбелл підловили із 38-річним мультимільйонером та продюсером.
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