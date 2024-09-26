Наоми Кэмпбелл обвинили в хищении денег собственного благотворительного фонда

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi/

Благотворительная организация Наоми Кэмпбелл Fashion for Relief оказалась в центре скандала. Модели запретили быть опекуном благотворительного фонда в течение пяти лет.

Об этом пишет Page Six.

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По данным издания, расследование показало, что средства благотворительной организации Кэмпбелл использовались не по назначению.

Десятки тысяч долларов якобы были потрачены на проживание в роскошных отелях, спа-процедуры, личную охрану, сигареты и т.д.

В расследовании также утверждается, что коллега Кэмпбелл Бьянка Хелльмих получила сотни тысяч долларов от благотворительного фонда в виде несанкционированных платежей.

Хелльмих запретили занимать должность опекуна фонда в течение девяти лет. Самой же Кэмпбелл запрещено быть опекуном благотворительного фонда в течение пяти лет.

Напомним, ранее модель в бикини ошеломила идеальной фигурой на отдыхе. А также Кэмпбелл подловили с 38-летним мультимиллионером и продюсером.