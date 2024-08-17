Донька Тимура Мірошниченка кардинально змінила образ — фото

Юристка та дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошниченка Інна здійснила маленьку заповітну мрію всиновленої доньки Ангеліни. Жінка допомогла дівчинці кардинально змінити колір волосся.

Про це Інна Мірошниченко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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У червні цього року родина відомого ведучого всиновила 8-річну дівчинку на ім'я Ангеліна. Дитина має певні проблеми зі здоров'ям, однак це ніяк не вплинуло на любов батьків до дитини.

Ангеліна доволі важко перенесла адаптацію, а тому Інна намагається відвернути її від стресу та негативу.

Нещодавно дружина Мірошниченка виконала одну з мрій дівчинки та пофарбувала її волосся у яскравий рожевий відтінок. Не дивлячись на зіпсовані через фарбу речі, Ангеліна виглядає дуже щасливою.

Інна Мірошниченко пофарбувала доньці волосся. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Інна Мірошниченко про нюанси фарбування. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Донька Мірошниченків Ангеліна з новим кольором волосся. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"+1 здійснена мрія. Коли Ангеліна дізналась, що цей тінт змивається, то вирішила ніколи більше не мити голову", — додала багатодітна мама Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Інна Мірошниченко пояснила, як інтернат негативно вплинув на здоров'я прийомної донечки. Також ми розповідали, як Тімур Мірошниченко спустився з чотирма дітьми з 23-го поверху без світла.