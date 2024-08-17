Донька Тимура Мірошниченка кардинально змінила образ — фото

Найщасливіша дитина — дружина Мірошниченка пофарбувала волосся донечки у незвичайний колір
Дружина Тімура Мірошниченка Інна здійснила маленьку заповітну мрію всиновленої доньки Ангеліни. Жінка допомогла дівчинці кардинально змінити колір волосся.
Про це Інна Мірошниченко повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Новий образ доньки Тимура Мірошниченка Ангеліни
У червні цього року родина відомого ведучого всиновила 8-річну дівчинку на ім'я Ангеліна. Дитина має певні проблеми зі здоров'ям, однак це ніяк не вплинуло на любов батьків до дитини.
Ангеліна доволі важко перенесла адаптацію, а тому Інна намагається відвернути її від стресу та негативу.
Нещодавно дружина Мірошниченка виконала одну з мрій дівчинки та пофарбувала її волосся у яскравий рожевий відтінок. Не дивлячись на зіпсовані через фарбу речі, Ангеліна виглядає дуже щасливою.
"+1 здійснена мрія. Коли Ангеліна дізналась, що цей тінт змивається, то вирішила ніколи більше не мити голову", — додала багатодітна мама Інна Мірошниченко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Інна Мірошниченко пояснила, як інтернат негативно вплинув на здоров'я прийомної донечки. Також ми розповідали, як Тімур Мірошниченко спустився з чотирма дітьми з 23-го поверху без світла.
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