Дочь Тимура Мирошниченко кардинально изменила образ — фото

Юрист и жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена Тимура Мирошниченко Инна осуществила маленькую заветную мечту приемной дочери Ангелины. Женщина помогла девочке кардинально изменить цвет волос.

Об этом Инна Мирошниченко сообщила на своей странице в Instagram.

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В июне этого года семья известного ведущего усыновила 8-летнюю девочку по имени Ангелина. У ребенка есть определенные проблемы со здоровьем, однако это никак не повлияло на любовь родителей к ребенку.

Ангелина довольно тяжело перенесла адаптацию, поэтому Инна пытается отвлечь ее от стресса и негатива.

Недавно жена Мирошниченко исполнила одну из грез девочки и покрасила ее волосы в яркий розовый оттенок. Несмотря на испорченные из-за краски вещи, Ангелина выглядит очень счастливой.

Инна Мирошниченко покрасила дочери волосы. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна Мирошниченко о нюансах покраски. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дочь Мирошниченко Ангелина с новым цветом волос. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"+1 осуществлена мечта. Когда Ангелина узнала, что этот тинт смывается, то решила никогда больше не мыть голову", — добавила многодетная мама Инна Мирошниченко.

Напомним, ранее мы писали, что Инна Мирошниченко объяснила, как интернат негативно повлиял на здоровье приемной дочери. Также мы рассказывали, как Тимур Мирошниченко спустился с четырьмя детьми с 23 этажа без света.