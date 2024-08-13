Pianoбой звертався за допомогою до психіатра — чи вживав співак антидепресанти

Український музикант Pianoбой на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український музикант і колишній піаніст гурту "Океан Ельзи" Pianoбой (Дмитро Шуров, — Ред.) дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний виконавець зізнався, чи приймав він колись антидепресанти, як це роблять сьогодні багато різних зірок.

Інтерв’ю з Pianoбой оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Pianoбой про антидепресанти

Відомий український артист зізнається, чи доводилося йому колись приймати антидепресанти, які зараз п’є багато інших зірок шоу-бізнесу. Pianoбой згадав ситуацію, коли він з дружиною переживав важкий період життя, тому звернувся за допомогою до психіатра.

"Ми з дружиною ніколи не приймали антидепресантів. Нам якось було дуже важко певний період, і це було схоже на депресію. Ми пішли до психіатра, і там жіночка така була дуже приємна, вона послухала нас, подивилася на нас і сказала: "Йдіть. Я знаю, який вигляд мають люди, яким реально потрібні антидепресанти"", — згадує Pianoбой.

Інтерв'ю з українським музикантом Pianoбой. Фото: скриншот з YouTube

Артист заявив, як вони з дружиною долають різні перешкоди в житті без антидепресантів. Більш того, сам Pianoбой, виявляється, проходив психотерапію, яку він вважає дуже доречною для себе, адже всередині нього багато різних травм.

"Ми підживлюємося від людей, від природи, від одне одного, у нас дуже багато перешкод у житті, через які в нас немає часу на антидепресанти. Я проходив психотерапію. Я вважаю, що це дуже круто, якщо ти можеш знайти свою людину, яка дійсно тобі допомагає, розкриває травматику, допомагає з нею впоратися. У мене чимало різноманітних травм всередині", — також розповідає український артист.

Діяльність Pianoбой під час війни

Відомо, що сьогодні український музикант Pianoбой активно їздить з концертами, на яких збирає гроші на підтримку ЗСУ. Наприклад, нещодавно співак виступав на західній Україні, де йому вдалося зібрати 151 тисячу гривень на українську армію.

Pianoбой на своєму концерті на західній Україні. Фото: Instagram

Виступ Pianoбой з благодійним концертом. Фото: Instagram Pianoбой

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