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Музыкант Pianoбой честно признался, принимал ли он когда-то антидепрессанты

13 августа 2024 22:27
Галина Войтенко - Редактор
Pianoбой обращался за помощью к психиатру — употреблял ли певец антидепрессанты
Украинский музыкант Pianoбой на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинский музыкант и бывший пианист группы "Океан Эльзы" Pianoбой (Дмитрий Шуров, — Ред.) дал откровенное интервью. В нем популярный исполнитель признался, принимал ли он когда-нибудь антидепрессанты, как это делают сегодня много разных звезд.

Интервью с Pianoбой обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Известный украинский артист признается, приходилось ли ему когда-нибудь принимать антидепрессанты, которые сейчас пьют многие другие звезды шоу-бизнеса. Pianoбой вспомнил ситуацию, когда он с женой переживал трудный период жизни, поэтому обратился за помощью к психиатру.

"Мы с женой никогда не принимали антидепрессантов. Нам как-то было очень тяжело определенный период, и это было похоже на депрессию. Мы пошли к психиатру, и там женщина такая была очень приятная, она послушала нас, посмотрела на нас и сказала: "Идите. Я знаю, как выглядят люди, которым реально нужны антидепрессанты"", — вспоминает Pianoбой.

Интервью с Pianoбой
Интервью с украинским музыкантом Pianoбой. Фото: скриншот с YouTube

Артист заявил, как они с женой преодолевают разные препятствия в жизни без антидепрессантов. Более того, сам Pianoбой, оказывается, проходил психотерапию, которую он считает очень уместной для себя, ведь внутри него много разных травм.

"Мы подпитываемся от людей, от природы, от друг друга, у нас очень много препятствий в жизни, из-за которых у нас нет времени на антидепрессанты. Я проходил психотерапию. Я считаю, что это очень круто, если ты можешь найти своего человека, который действительно тебе помогает, раскрывает травматику, помогает с ней справиться. У меня немало разнообразных травм внутри", — также рассказывает украинский артист.

Деятельность Pianoбой во время войны

Известно, что сегодня украинский музыкант Pianoбой активно ездит с концертами, на которых собирает деньги в поддержку ВСУ. К примеру, недавно певец выступал на западе Украины, где ему удалось собрать 151 тысячу гривен на украинскую армию.

Pianoбой на своем концерте на западной Украине
Pianoбой на своем концерте на западе Украины. Фото: Instagram
Выступление Pianoбой с благотворительным концертом
Выступление Pianoбой с благотворительным концертом. Фото: Instagram Pianoбой

Напомним, мы писали о том, что лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк присоединился к рядам ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что украинский певец Сергей Бабкин попал под обстрел в Харькове.

Также мы сообщали, что известный артист Андрей Данилко показал себя в подростковом возрасте.

шоу-бизнес украинские звезды интервью Pianoбой

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