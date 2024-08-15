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Могилевська презентувала новий кліп, в якому показала свого чоловіка

15 серпня 2024 12:18
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Могилевська показалася у новому кліпі зі своїм чоловіком — відео
Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: скриншот з YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська презентувала кліп на пісню "День народження кожен день". З цього приводу зірка оголосила конкурс для шанувальників та пообіцяла привітати переможця на день народження.

Відео вона опублікувала на YouTube.

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На кадрах кліпу виконавиця позує перед камерою у власному ліжку. Могилевська показала солодкі обійми із донечками, які вітають її із днем народження.

Окрім  того, на кадрах Могилевська вперше публічно показала свого чоловіка Валентина, якого приховує від сторонніх очей.

Родинні кадри зірка доповнила робочими. У відео можна побачити відомого українського режисера Алана Бадоєва.

Могилевська замотивувала шанувальників поширювати її новий кліп і пообіцяла записати переможцю особисте відеозвернення з привітанням на день народження.

"Хай це відео принесе людям надію, любов, сімейні цінності, довіру до близьких, та розуміння, що без глибокої щоденної внутрішньої роботи — щастя не буває. Бажаю всім українцям День Народження кожен день, бо ми того варті!", — звернулась до аудиторії співачка.

Нагадаємо, раніше виконавиця показала, як Мішель привітала її з днем народження.А також у мережі опублікували фото чоловіка Могилевської.

Наталія Могилевська родина Алан Бадоєв українські зірки донька кліп чоловіки

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