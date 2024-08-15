Могилевская показалась в новом клипе со своим мужем — видео

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица Наталья Могилевская представила клип на песню "День рождения каждый день". По этому поводу звезда объявила конкурс для поклонников и пообещала поздравить победителя на день рождения.

Видео она опубликовала на YouTube.

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На кадрах клипа исполнительница позирует перед камерой в своей кровати. Могилевская показала сладкие объятия с дочками, которые поздравляли ее с днем рождения.

Кроме того, на кадрах Могилевская впервые публично показала своего мужа Валентина, которого скрывает от посторонних глаз.

Семейные кадры звезда дополнила рабочими. В видео можно увидеть известного украинского режиссера Алана Бадоева.

Могилевская мотивировала поклонников распространять новый клип и пообещала записать победителю личное видеообращение с поздравлением на день рождения.

"Пусть это видео принесет людям надежду, любовь, семейные ценности, доверие к близким и понимание, что без глубокой ежедневной внутренней работы — счастья не бывает. Желаю всем украинцам День Рождения каждый день, потому что мы того стоим!", — обратилась к аудитории певица.

Напомним, ранее исполнительница показала, как Мишель поздравила ее с днем рождения. А также в сети опубликовали фото мужа Могилевской.