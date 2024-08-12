Могилевська подарувала донечці Мішель футбольні бутси

Українська співачка Наталія Могилевська з доньками. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками зворушливими сімейними кадрами. Зірка показала, який подарунок подарувала своїй старшій доньці Мішель.

Відповідне відео виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Могилевська про сюрприз для Мішель

Виконавиця зазначила, що її старша донечка Мішель дуже схожа на неї характером. Могилевська розповіла про те, що минулого року дівчинка захопилася футболом. Знайти секцію жіночого футболу недалеко від дому співачці не вдалося, а тому Мішель нині єдина дівчинка в команді хлопців.

Втім, вони дуже добре ставляться до донечки Могилевської та в усьому їй допомагають і захищають.

На свій день народження виконавиця не лише отримувала подарунки від родини та друзів, а й підготувала сюрпризи для своїх донечок. Молодшій дівчинці Соні співачка подарувала дитячий електромобіль, а старшій — професійні футбольні бутси.

Нагадаємо, раніше виконавиця показала, як Мішель привітала її з днем народження.А також у мережі опублікували фото чоловіка Могилевської.