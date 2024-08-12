Могилевская подарила дочери Мишель футбольные бутсы

Украинская певица Наталья Могилевская с дочерьми. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками трогательными семейными кадрами. Звезда показала, какой подарок подарила своей старшей дочери Мишель.

Соответствующее видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

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Могилевская о сюрпризе для Мишель

Исполнительница отметила, что ее старшая дочь Мишель очень похожа на нее характером. Могилевская рассказала о том, что в прошлом году девочка увлеклась футболом. Найти секцию женского футбола недалеко от дома певице не удалось, поэтому Мишель сейчас единственная девочка в команде мальчиков.

Впрочем, они очень хорошо относятся к дочери Могилевской и во всем помогают ей и защищают.

В свой день рождения исполнительница не только получала подарки от семьи и друзей, но и подготовила сюрпризы для своих дочерей. Младшей девочке Соне певица подарила детский электромобиль, а старшей — профессиональные футбольные бутсы.

Напомним, ранее исполнительница показала, как Мишель поздравила ее с днем рождения. А также в сети опубликовали фото мужа Могилевской.