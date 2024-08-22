Астаф'єва показала свій відпочинок серед Карпат

Українська блогерка та співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва вирушила на відпочинок до Карпат. Мандруючи схилами гір, зірка зустріла своїх земляків.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Блогерка полюбляє відпочинок серед Карпатських гір. Астаф'єва показала, як проводить свій час з улюбленцями серед мальовничої природи. Вона зізналася, що під час однієї з прогулянок зустріла своїх землячок та здивувалася їх витривалості.

Зірка познайомилася із чотирма жінками, які приїхали у гори з міста Нікополь, що розташоване недалеко від Покрова, в якому народилася Астаф'єва. На жаль, ці міста щоденно атакує ворог.

Співачка Даша Астаф'єва у Карпатах. Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва на відпочинку. Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва із землячками. Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва відпочиває серед карпатських гір. Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я за шо люблю Карпати.В ущелині чуємо спів і гомір… бачу, бабусі.. думаю, як вони тут ходять, ми ледь тримаємось на ногах! Питаю, звідки(бо чую своїх) кажуть з Нікополя. Отаке. Слава Україні", — підписала кадри Астаф'єва.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка розповідала про те, як вдягалася у шкільні роки. А також зірка прихистила пташку на ім'я Патрік.