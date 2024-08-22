Астафьева показала свой отдых среди Карпат

Украинский блогер и певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева отправилась на отдых в Карпаты. Путешествуя по склонам гор, звезда встретила своих земляков.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Блогер любит отдых среди Карпатских гор. Астафьева показала, как проводит свое время с питомцами среди живописной природы. Она призналась, что во время одной из прогулок встретила своих землячек и удивилась их выносливости.

Звезда познакомилась с четырьмя женщинами, которые приехали в горы из города Никополь, расположенного недалеко от Покрова, в котором родилась Астафьева. К сожалению, эти города ежедневно атакуют враг.

Певица Даша Астафьева в Карпатах. Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева на отдыхе. Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева с землячками. Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева отдыхает среди карпатских гор. Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я за что люблю Карпаты. В ущелье слышим пение и шум… вижу, бабушки… думаю, как они здесь ходят, мы едва держимся на ногах! Спрашиваю, откуда(ибо слышу своих) говорят из Никополя. Такое. Слава Украине", — подписала кадры Астафьева.

Напомним, мы писали о том, что певица рассказывала о том, как одевалась в школьные годы. А также звезда приютила птичку по имени Патрик.