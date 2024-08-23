Король Чарльз висловив співчуття родинам загиблих дітей у Саутпорті

Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Король Чарльз ІІІ зустрівся з сім'ями трьох дівчат, які загинули 29 липня на уроці танців, присвяченому творчості Тейлор Свіфт. Монарх Великої Британії заради приватної зустрічі перервав традиційну відпустку в Шотландії.

Про це повідомляє PEOPLE.

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Чарльз ІІІ прийняв родини загиблих у своїй лондонській резиденції Кларенс-хаус у середу, 21 серпня. Це був приватний захід, і Букінгемський палац не оприлюднив жодних подробиць зустрічі.

Вона відбулася після візиту короля Чарльза до Саутпорта, поблизу Ліверпуля, де нещодавно сталася страшна трагедія.

Внаслідок нападу невідомого від ножових поранень загинули три дівчинки — 6-річна Бібі Кінг, 7-річна Елсі Дот Стенкомб і 9-річна Аліса Дасілва Агіар. Також було поранено багато дітей та двоє дорослих, які намагалися зупинити нападника.

20 серпня король Чарльз зустрівся з лідерами громад і деякими з тих, хто опинився в епіцентрі трагедії. Монарх Великої Британії також провів час з місцевими релігійними лідерами, в тому числі з імамом мечеті Саутпорта.

Джон Хейз, 63-річний бізнесмен, який був одним з перших, хто опинився на місці трагедії та був поранений під час нападу, зазначив про те, що дуже вдячний монарху за візит.

"Було дуже приємно з ним познайомитися.Чарльз ІІІ досить цікавий та легкий у спілкуванні", — додав Хейз.

Нагадаємо, принц Гаррі потрапив у скандал. А також стало відомо, чи привітала королівська родина Меган Маркл з днем народження.