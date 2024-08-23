Король Чарльз выразил соболезнования семьям погибших детей в Саутпорте

Король Чарльз встретился с семьями детей, погибших во время резни в Великобритании
Король Чарльз ІІІ встретился с семьями трех девушек, погибших 29 июля на уроке танцев, посвященном творчеству Тейлор Свифт. Монарх Великобритании ради частной встречи прервал традиционный отпуск в Шотландии.
Об этом сообщает PEOPLE.
Король Чарльз высказался по поводу трагедии в Саутпорте
Чарльз ІІІ принял семьи погибших в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус в среду, 21 августа. Встреча была приватной и Букингемский дворец не обнародовал никаких подробностей.
Она произошла после визита короля Чарльза в Саутпорт, близ Ливерпуля, где недавно произошла страшная трагедия.
В результате нападения неизвестного от ножевых ранений погибли три девочки — 6-летняя Биби Кинг, 7-летняя Элси Дот Стенкомб и 9-летняя Алиса Дасилва Агиар. Также были ранены много детей и двое взрослых, которые пытались остановить преступника.
20 августа король Чарльз встретился с лидерами громад и теми, кто оказался в эпицентре трагедии. Монарх Великобритании также провел время с местными религиозными лидерами, включая имам мечети Саутпорта.
Джон Хейз, 63-летний бизнесмен, который был одним из первых, кто оказался на месте трагедии и был ранен во время нападения, отметил, что очень благодарен монарху за визит.
"Было очень приятно с ним познакомиться. Чарльз ІІІ достаточно интересный и легкий в общении", — добавил Хейз.
Напомним, принц Гарри попал в скандал. А также стало известно, поздравила ли королевская семья Меган Маркл с днем рождения.
Читайте Новини.LIVE!