Король Чарльз выразил соболезнования семьям погибших детей в Саутпорте

Король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Король Чарльз ІІІ встретился с семьями трех девушек, погибших 29 июля на уроке танцев, посвященном творчеству Тейлор Свифт. Монарх Великобритании ради частной встречи прервал традиционный отпуск в Шотландии.

Об этом сообщает PEOPLE.

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Чарльз ІІІ принял семьи погибших в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус в среду, 21 августа. Встреча была приватной и Букингемский дворец не обнародовал никаких подробностей.

Она произошла после визита короля Чарльза в Саутпорт, близ Ливерпуля, где недавно произошла страшная трагедия.

В результате нападения неизвестного от ножевых ранений погибли три девочки — 6-летняя Биби Кинг, 7-летняя Элси Дот Стенкомб и 9-летняя Алиса Дасилва Агиар. Также были ранены много детей и двое взрослых, которые пытались остановить преступника.

20 августа король Чарльз встретился с лидерами громад и теми, кто оказался в эпицентре трагедии. Монарх Великобритании также провел время с местными религиозными лидерами, включая имам мечети Саутпорта.

Джон Хейз, 63-летний бизнесмен, который был одним из первых, кто оказался на месте трагедии и был ранен во время нападения, отметил, что очень благодарен монарху за визит.

"Было очень приятно с ним познакомиться. Чарльз ІІІ достаточно интересный и легкий в общении", — добавил Хейз.

Напомним, принц Гарри попал в скандал. А также стало известно, поздравила ли королевская семья Меган Маркл с днем рождения.