Кондратюк висловився про Андрія Данилка

Український продюсер Ігор Кондратюк. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував слова співака Андрія Данилка. Музикант в одному з інтерв'ю категорично відмовився перекладати свої пісні українською мовою.

Про це він розповів в інтерв'ю Максиму Крапівному.

Читайте також:

Кондратюк про Данилка

Відомий продюсер відкрито заявив про те, що вважає Данилка професійним актором, у якого можна поцікавитися виключно питаннями культури.

"Андрій Данилко — геніальний актор. Мені, чесно кажучи, байдужі його думки з приводу якихось філософських, фундаментальних питань. Якщо мене такі питання цікавлять, то я звертаюсь до людей, які фахово в цьому краще обізнані, ніж Андрій Данилко. Його авторитет, на мій погляд, закінчується його піснями й, може, там деякими його членствами в журі. Крапка", — пояснив Кондратюк.

Продюсер прокоментував слова Данилка про те, він не збирається перекладати пісні на українську мову, адже "це росіяни говорять його мовою". Кондратюк вважає, що такими фразами популярний артист просто намагається себе виправдати.

"Андрій Данилко просто так себе вигороджує. Він вважає, що його російськомовна творчість прекрасна. Це взагалі дивна історія про те, що це вони розмовляють російською, його, мовою. Це смішно звучить. Тому що країна-носій російської мови — це, звичайно ж, Росія, а не Полтавщина, звідки пішов Андрій Данилко", — додав Кондратюк.

Раніше ми розповідали, за кого Ігор Кондратюк проголосував на Нацвідборі Євробачення-2024. А також продюсер розповідав, чи спілкується із кумом, який нині живе у Росії.