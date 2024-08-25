Кондратюк высказался об Андрее Данилко

Украинский продюсер Игорь Кондратюк. Фото: скриншот с интервью

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал слова певца Андрея Данилко. Музыкант в одном из интервью категорически отказался переводить свои песни на украинский язык.

Об этом он рассказал в интервью Максиму Крапивному.

Читайте также:

Кондратюк о Данилке

Известный продюсер открыто заявил о том, что считает Данилко профессиональным актером, у которого можно интересоваться исключительно вопросами культуры.

"Андрей Данилко — гениальный актер. Мне, честно говоря, безразличны его мысли по поводу каких-то философских, фундаментальных вопросов. Если меня такие вопросы интересуют, то я обращаюсь к людям, которые профессионально в этом лучше осведомлены, чем Андрей Данилко. Его авторитет, на мой взгляд, заканчивается его песнями и, может быть, там некоторыми его членствами в жюри", — объяснил Кондратюк.

Продюсер прокомментировал слова Данилко о том, что он не собирается переводить песни на украинский язык, ведь "это россияне говорят на его языке". Кондратюк считает, что такими фразами популярный артист просто пытается оправдать себя.

"Андрей Данилко просто так себя огораживает. Он считает, что его русскоязычное творчество прекрасно. Это вообще странная история о том, что это они говорят на русском, его, языке. Это смешно звучит. Потому что страна-носитель русского языка — это, конечно же, Россия, а не Полтавщина, где родился Андрей Данилко", — добавил Кондратюк.

Ранее мы рассказывали, за кого Игорь Кондратюк проголосовал на Нацотборе Евровидения-2024. А также продюсер рассказывал, общается ли с кумом, которые ныне живет в России.