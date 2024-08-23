Шаманська зізналася, чи пропонували їй інтим за гроші

Українська блогерка Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa/

Відома українська блогерка та колишня дружина скандального актора Студії "Квартал 95" Руслана Ханумака Аліна Шаманська розкрила шанувальникам деякі пікантні подробиці свого життя. Зірка відповіла на питання про те, чи пропонували їй чоловіки заплатити за інтим.

Про це вона розповіла в інтерв'ю у програмі "Наодинці".

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Шаманська про пропозиції інтиму

Блогер пояснила, що транслює у своєму блозі речі, які не цікаві чоловікам, які хочуть інтиму за гроші. Зірка стверджує, що її не так просто вмовити на це і тому багато хто втрачає інтерес.

"Річ у тім, що мені здається, що я не підходжу на таку роль. У мене Instagram такий, що я показую, як борщі варю. Хто мене запросить? Чоловік, який би мене запросив, він би замучився. Я б йому розповідала про важливі речі, він би втратив цікавість", — поділилася блогерка.

Шаманська все ж пригадала випадок, коли їй у соцмережах запропонували гроші "за зустріч". Це був чоловік з Росії. Вона зізналася, що це була немаленька сума, однак блогер відхилила таку пропозицію.

"Хоча…запрошували! В Instagram повідомлення мені надіслав чоловік: "10 тисяч доларів за нашу зустріч". Він ру***вий був, це ще до війни було", — додала вона.

Нагадаємо, у будинку Шаманської сталася стрілянина. А також інфлюенсер відкрила власну рекламну агенцію на тлі скандалу з її колишнім чоловіком Русланом Ханумаком, який втік до США.