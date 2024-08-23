Шаманская призналась, предлагали ли ей интим за деньги

Украинский блогер Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa/

Известный украинский блогер и бывшая жена скандального актера Студии "Квартал 95" Руслана Ханумака Алина Шаманская раскрыла поклонникам некоторые пикантные подробности своей жизни. Звезда ответила на вопрос о том, предлагали ли ей мужчины заплатить за интим.

Об этом она рассказала в интервью в программе "Наедине".

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Блогер объяснила, что транслирует в своем блоге вещи, которые не интересны мужчинам, которые хотят интима за деньги. Звезда утверждает, что ее не так просто уговорить на это и потому многие теряют интерес.

"Дело в том, что мне кажется, что я не подхожу на такую роль. У меня Instagram такой, что я показываю, как борщи варю. Кто меня пригласит? Человек, который бы меня пригласил, он бы замучился. Я бы ему рассказывала про важные вещи, он бы потерял любопытство", — пошутила блогер.

Шаманская все же припомнила случай, когда ей в соцсетях предложили деньги "за встречу". Это был мужчина из России. Она призналась, что это была немаленькая сумма, но блогер отклонила такое предложение.

"Хотя…приглашали! В Instagram сообщение мне прислал мужчина: "10 тысяч долларов за нашу встречу". Он ру***вый был, это еще до войны было", — добавила она.

Напомним, в доме Шаманской произошла стрельба. А также инфлюэнсер открыла собственное рекламное агентство на фоне скандала с его бежавшим в США бывшим мужем Русланом Ханумаком.