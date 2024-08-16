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Кішка Карла Лагерфельда відсвяткувала 13-й день народження у Версальському замку

16 серпня 2024 14:12
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
13-й ювілей кішки Карла Лагерфельда — як відсвяткувала пухнаста іменинниця
Кішка Карла Лагерфельда Шупетт. Фото: instagram.com/choupetteofficiel/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Пухнаста улюблениця покійного легендарного дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт відсвяткувала свій 13-й день народження. Кішка насолоджувалася елегантністю садів Версальського замку.

Відео було опубліковано на сторінці Шупетт в Instagram.

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Шупетт відсвяткувала свій день народження із тортиком, повітряними кульками, букетами квітів та подарунками. Пухнаста зірка насолоджувалася свіжим повітрям та травою біля озера на території Версальського замку.

Знаменитій кішці влаштували професійну фотосесію та оточили увагою та турботою.

"Шупетт Лагерфельд відсвяткувала свій день народження сьогодні в абсолютній елегантності садів Версальського замку. У такій розкішній обстановці не було нічого  екстравагантного для нашої котячої музи. Шупетт, яка завжди на висоті, хоче висловити подяку своїм шанувальникам. Ваші повідомлення та побажання були саме такими, як вона очікувала — ідеальним", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня вийшов у прокат серіал "Стати Карлом Лагерфельдом" від Disney. А також Кім Кардаш'ян не змогла знайти підходу до кішки модельєра.

Франція мода Карл Лагерфельд закордонні зірки домашні тварини день народження

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14:18 У російському Воронежі партизани виявили позиції системи ППО "Панцирь"

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