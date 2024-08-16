13-й юбилей кошки Карла Лагерфельда - как отпраздновала пушистая именинница

Кошка Карла Лагерфельда Шупетта. Фото: instagram.com/choupetteofficiel/

Пушистая любимица покойного легендарного дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт отпраздновала свой 13-й день рождения. Кошка наслаждалась элегантностью садов Версальского замка.

Видео было опубликовано на странице Шупетт в Instagram.

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Шупетт отпраздновала свой день рождения с тортиком, воздушными шарами, букетами цветов и подарками. Пушистая звезда наслаждалась свежим воздухом и травой у озера на территории Версальского замка.

Знаменитой кошке устроили профессиональную фотосессию и окружили вниманием и заботой.

"Шупетт Лагерфельд отпраздновала свой день рождения сегодня в абсолютной элегантности садов Версальского замка. В такой роскошной обстановке не было ничего экстравагантного для нашей кошачьей музы. Шупетт, которая всегда на высоте, хочет выразить благодарность своим поклонникам. Ваши сообщения и пожелания были именно такими, как она ожидала — идеальным", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня вышел в прокат сериал "Стать Карлом Лагерфельдом" от Disney. А также Ким Кардашьян не смогла найти подход к кошке модельера.