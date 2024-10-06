Кіану Рівз не впорався з керуванням під час автоперегонів

Кіану Рівз ледь не розбився на перегонах
Відомий голлівудський актор Кіану Рівз ледь не розбився на автоперегонах. Зірка не впорався із керуванням.
Про це повідомляє Page Six.
Кіану Рівз взяв участь у автоперегонах
Зірка "Матриці" не впорався з керуванням своєї Toyota на дев'ятому колі під час перегонів серії Toyota GR Cup на автодромі Індіанаполіс в Індіані в суботу, 5 жовтня.
Під час повороту 60-річний актор вилетів з траси на траву та уникнув зіткнення з іншим автомобілем. Це сталося на 45-ій хвилині маршруту.
На щастя, Кіану не постраждав і фінішував 25-м. Актор пройшов кваліфікацію 31-м з 35 автомобілів.
Рівз їздить на машині під номером 92 BRZRKR, яка рекламує його роман "Книга з іншого світу", що дебютував у липні.
У Рівза вже є досвід участі у перегонах. У 2009 році він виграв перегони для знаменитостей Toyota Grand Prix Long Beach у Лонг-Біч. Зірка фільму "Джон Вік" є великим шанувальником перегонів.
Нагадаємо, актор Кіану Рівз травмувався під час зйомок нового фільму. Також актор презентував свій перший роман.
Читайте Новини.LIVE!