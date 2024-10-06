Кіану Рівз не впорався з керуванням під час автоперегонів

Актор Кіану Рівз. Фото: Reuters

Відомий голлівудський актор Кіану Рівз ледь не розбився на автоперегонах. Зірка не впорався із керуванням.

Про це повідомляє Page Six.

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Зірка "Матриці" не впорався з керуванням своєї Toyota на дев'ятому колі під час перегонів серії Toyota GR Cup на автодромі Індіанаполіс в Індіані в суботу, 5 жовтня.

Під час повороту 60-річний актор вилетів з траси на траву та уникнув зіткнення з іншим автомобілем. Це сталося на 45-ій хвилині маршруту.

Авто Кіану Рівза. Фото: скриншот YouTube

Кіану Рівз злетів з дороги. Фото: скриншот YouTube

На щастя, Кіану не постраждав і фінішував 25-м. Актор пройшов кваліфікацію 31-м з 35 автомобілів.

Рівз їздить на машині під номером 92 BRZRKR, яка рекламує його роман "Книга з іншого світу", що дебютував у липні.

У Рівза вже є досвід участі у перегонах. У 2009 році він виграв перегони для знаменитостей Toyota Grand Prix Long Beach у Лонг-Біч. Зірка фільму "Джон Вік" є великим шанувальником перегонів.

Нагадаємо, актор Кіану Рівз травмувався під час зйомок нового фільму. Також актор презентував свій перший роман.