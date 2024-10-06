Киану Ривз не справился с управлением во время автогонок

Актер Киану Ривз. Фото: Reuters

Известный голливудский актер Киану Ривз чуть не разбился в автогонках. Звезда не справился с управлением.

Об этом сообщает Page Six.

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Звезда "Матрицы" не справился с управлением своей Toyota на девятом круге во время гонки серии Toyota GR Cup на автодроме Индианаполис в Индиане в субботу, 5 октября.

Во время поворота 60-летний актер вылетел с трассы на траву и ушел от столкновения с другим автомобилем. Это произошло на 45-й минуте маршрута.

Авто Киану Ривза. Фото: скриншот YouTube

Киану Ривз слетел с дороги. Фото: скриншот YouTube

К счастью, Киану не пострадал и финишировал 25-м. Актер прошел квалификацию 31-м из 35 автомобилей.

Ривз ездит на машине под номером 92 BRZRKR, которая рекламирует его дебютировавший в июле роман "Книга из другого мира".

У Ривза уже есть опыт участия в гонках. В 2009 году он выиграл гонку для знаменитостей Toyota Grand Prix Long Beach в Лонг-Бич. Звезда фильма "Джон Вик" является большим поклонником гонки.

Напомним, актер Киану Ривз травмировался во время съемок нового фильма. Также актер представил свой первый роман.