KAZKA разом з коханим відпочила в Канаді

Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солістка гурт KAZKA Олександра Заріцька поділилася із шанувальниками світлинами з відпочинку в Канаді разом з нареченим. Зірка похизувалася розтяжкою та підтягнутими сідницями.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка поділилася світлинами з відпочинку у Канаді. Дівчина щиро посміхається в обіймах нареченого motion-дизайнера Павла Тараненка, засмагає на сонечку та насолоджується гірськими краєвидами. Зірка зізналася, що намагалася насолоджуватися кожним днем в останній місяць літа.

"Як виглядає random за місяць, коли хочеш встигнути відпочити, наздогнати літо, не пропустити північне сяйво й отямитися після канадського джетлагу", — підписала кадри KAZKA.

Солістка KAZKA Олександра Заріцька з коханим Павлом. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солістка KAZKA Олександра Заріцька на пляжі. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солістка KAZKA Олександра Заріцька в Канаді. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солістка KAZKA Олександра Заріцька відпочиває серед гір. Фото: instagram.com/kazka.band/

Нагадаємо, раніше співачка показала своє нове татуювання. А також вона чесно розповіла про свій заробіток.