KAZKA разом з коханим відпочила в Канаді

KAZKA засвітила пишні сідниці в блискучому купальнику
Солістка гурт KAZKA Олександра Заріцька поділилася із шанувальниками світлинами з відпочинку в Канаді разом з нареченим. Зірка похизувалася розтяжкою та підтягнутими сідницями.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
KAZKA в обіймах нареченого
Артистка поділилася світлинами з відпочинку у Канаді. Дівчина щиро посміхається в обіймах нареченого motion-дизайнера Павла Тараненка, засмагає на сонечку та насолоджується гірськими краєвидами. Зірка зізналася, що намагалася насолоджуватися кожним днем в останній місяць літа.
"Як виглядає random за місяць, коли хочеш встигнути відпочити, наздогнати літо, не пропустити північне сяйво й отямитися після канадського джетлагу", — підписала кадри KAZKA.
Нагадаємо, раніше співачка показала своє нове татуювання. А також вона чесно розповіла про свій заробіток.
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