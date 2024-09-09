KAZKA вместе с любимым отдохнула в Канаде

Солистка KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка группа KAZKA Александра Зарицкая поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха в Канаде вместе с женихом. Звезда похвасталась растяжкой и подтянутыми ягодицами.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

KAZKA в объятиях жениха

Артистка поделилась фотографиями с отдыха в Канаде. Девушка искренне улыбается в объятиях жениха, motion-дизайнера Павла Тараненко, загорает на солнышке и наслаждается горными видами. Звезда призналась, что пыталась наслаждаться каждым днем в последний месяц лета.

"Как выглядит random за месяц, когда хочешь успеть отдохнуть, догнать лето, не пропустить северное сияние и прийти в себя после канадского джетлага", — подписала кадры KAZKA.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая с любимым Павлом. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка KAZKA Александра Зарицкая на пляже. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка KAZKA Александра Зарицкая в Канаде. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка KAZKA Александра Зарицкая отдыхает среди гор. Фото: instagram.com/kazka.band/

Напомним, ранее певица показала свою новую татуировку. А также она честно рассказала о своем заработке.