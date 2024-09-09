KAZKA вместе с любимым отдохнула в Канаде

KAZKA засветила пышные ягодицы в блестящем купальнике
Солистка группа KAZKA Александра Зарицкая поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха в Канаде вместе с женихом. Звезда похвасталась растяжкой и подтянутыми ягодицами.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
KAZKA в объятиях жениха
Артистка поделилась фотографиями с отдыха в Канаде. Девушка искренне улыбается в объятиях жениха, motion-дизайнера Павла Тараненко, загорает на солнышке и наслаждается горными видами. Звезда призналась, что пыталась наслаждаться каждым днем в последний месяц лета.
"Как выглядит random за месяц, когда хочешь успеть отдохнуть, догнать лето, не пропустить северное сияние и прийти в себя после канадского джетлага", — подписала кадры KAZKA.
Напомним, ранее певица показала свою новую татуировку. А также она честно рассказала о своем заработке.
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