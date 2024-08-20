Катерина Осадча та Юрій Горбунов зворушливо привітали молодшого сина з днем народження

Телеведуча Катерина Осадча з сином Данилом. Фото: Instagram/kosadcha

В понеділок, 19 серпня, молодшому сину телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова, виповнилося три роки. З цього приводу його зіркові батьки залишили в соцмережах зворушливі публікації.

Зокрема, вони з’явились в Instagram Осадчої та Горбунова.

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За словами телеведучої, Данило народився на 38-му тижні, що було абсолютною несподіванкою. За пів року почалась повномасштабна війна і хлопчик ріс в переїздах, нових знаннях про ракети і тривоги.

"Але ми робили все, щоб кожен день був щасливий попри все. Немає таких слів, щоб описати, як ми вдячні Всесвіту, що ти в нас є, як ти щодня біжиш на зустріч і ці моменти я хочу запам’ятати на все життя. Я хотіла дівчинку, але вже перепрошувала в тебе, що засмутилась, адже ти найкращий хлопчик у світі", — зізналась Осадча.

Катерина Осадча з сином Данилом. Фото: Instagram/kosadcha

В Осадчої троє синів. Старший син Ілля (2002 р.н.), який навчається у США, від першого шлюбу Катерини. Іван (2017 р.н.) та Данило народились вже в шлюбі з Юрієм Горбуновим.

Юрій Горбунов привітав молодшого сина

Телеведучий згадав, як три роки тому о 5:05 ранку, на Яблуневий спас, він перерізав Данилу пуповин. У дописі Горбунов назвав сина янголятком.

"Наш розумник, який почав розмовляти у 2 рочки! Ми з мамусею найщасливіші, що ти в нас є! Рости здоровим сину у мирній, багатій і процвітаючій Україні", — написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Осадча поділилась цікавим фактами про своїх синів та чоловіка. Також ми розповідали, що співак Дмитро Монатік привітав вагітну дружину з днем народження.