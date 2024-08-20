Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили младшего сына с днем рождения

Телеведущая Екатерина Осадчая с сыном Данилой. Фото: Instagram/kosadcha

В понедельник, 19 августа, младшему сыну телеведущих Екатерины Осадчей и Юрию Горбунову, исполнилось три года. На этот счет его звездные родители оставили в соцсетях трогательные публикации.

В частности, они появились в Instagram Осадчей и Горбуновой.

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По словам телеведущей, Даниил родился на 38-й неделе, что было абсолютной неожиданностью. За полгода началась полномасштабная война и мальчик рос в переездах, новых знаниях о ракетах и тревогах.

"Но мы делали все, чтобы каждый день был счастлив при всем. Нет таких слов, чтобы описать, как мы благодарны Вселенной, что ты у нас есть, как ты каждый день бежишь на встречу и эти моменты я хочу запомнить на всю жизнь. Я хотела девочку, но уже извинялась у тебя, что расстроилась, ведь ты лучший мальчик в мире", — призналась Осадчая.

Екатерина Осадчая с сыном Данилой. Фото: Instagram/kosadcha

У Осадчей трое сыновей. Старший сын Илья (2002 г.р.), который обучается в США, от первого брака Екатерины. Иван (2017 г.р.) и Даниил родились уже в браке с Юрием Горбуновым.

Юрий Горбунов поздравил младшего сына

Телеведущий вспомнил, как три года назад в 5:05 утра, на Яблоневый спас, он перерезал Данилу пуповину. В публикации Горбунов назвал сына ангелочком.

"Наш умник, который начал разговаривать в 2 года! Мы с мамой самые счастливые, что ты у нас есть! Расти здоровым сыну в мирной, богатой и преуспевающей Украине", — написал он.

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Осадча поделилась интересными фактами о своих сыновьях и муже. Также мы рассказывали, что певец Дмитрий Монатик поздравил беременную жену с днем рождения.