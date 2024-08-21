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Янгола Victoria's Secret пограбували вдома на мільйон доларів

21 серпня 2024 09:40
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Янгола Victoria's Secret пограбували вдома на мільйон доларів
Модель Даніела Брага. Фото: instagram.com/daniela/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Модель Victoria's Secret Даніела Брага розповіла, що її будинок пограбували та винесли речі на суму понад 1 мільйон доларів, включаючи її обручку. Минулого тижня зламали будинок 32-річної бразильської моделі в Лос-Анджелесі, в якому вона живе з чоловіком і генеральним директором MadaLuxe Group Адамом Фріде.

Про це стало відомо з соціальної мережі зірки.

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Зірка подіуму у своєму Instagram Story поділилася знімками наслідків, коли в її домі був повний безлад. Джерела в поліції повідомили, що Даніела приїхала додому пізно ввечері і виявила, що її будинок пограбували. Грабіжники вже зникли, коли модель, яка брала участ у показах Victoria's Secret Fashion Show у 2014, 2015, 2016 та 2017 роках, повернулася додому.

 

Модель Даніела Брага стала жертвою грабіжників
Модель Даніела Брага стала жертвою грабіжників. Фото: instagram.com/daniela/

 

Грабіжники розбили заднє вікно, щоб потрапити в будинок, викравши кілька дизайнерських сумок і тонну ювелірних виробів з до двох сейфів.

Джерела підрахували, що вони з чоловіком Адамом втратили понад 1 мільйон доларів.

Наразі поліція Лос-Анджелеса розслідує крадіжку зі зломом, але нікого не затримала.

Даніела опублікувала у своєму Instagram Story, що грабіжники забрали всі прикраси в домі, включаючи її обручку та обручку.

Брага з чоловіком шоковані після вторгнення в приватне життя.

Подружжя також втратило ультразвукове фото їхньої дитини та коштовності, які колись належали свекрусі Даніели.

Вторгнення в дім Даніели й Адама — ще одна в низці крадіжок у Лос-Анджелесі, оскільки жертвами злочинів стали Сара Хайленд, Марлон Вейанс, Бхад Бхабі, Том Генкс і Ріта Вілсон.

Пара у стосунках з 2018 року. Адам запропонував бразильській красуні вийти заміж у вересні 2020 року. Вони одружилися наступного року в грудні 2021 року в Аманері в Домініканській Республіці. У серпні 2022 року у Даніели та Адама народився хлопчик.

Нагадаємо, Майлі Сайрус викликала поліцію у свій будинок. А раніше ми писали, що Шакіру переслідував одержимий чоловік.

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