Ангела Victoria's Secret ограбили дома на миллион долларов

Модель Даниэла Брага. Фото: instagram.com/daniela/

Модель Victoria's Secret Даниэла Брага рассказала, что ее дом ограбили и вынесли вещи на сумму более 1 миллиона долларов, включая ее кольцо. На прошлой неделе взломали дом 32-летней бразильской модели в Лос-Анджелесе, в котором она живет с супругом и генеральным директором MadaLuxe Group Адамом Фриде.

Об этом стало известно из социальной сети звезды.

Читайте также:

Даниэлы не было дома во время инцидента

Звезда подиума в своем Instagram Story поделилась снимками последствий, когда в ее доме был полный беспорядок. Источники в полиции сообщили, что Даниэла приехала домой поздним вечером и обнаружила, что ее дом ограбили. Преступники исчезли, когда модель, участвовавшая в показах Victoria's Secret Fashion Show в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах, вернулась домой.

Модель Даниэла Брага стала жертвой грабителей. Фото: instagram.com/daniela/

Грабители разбили заднее окно, чтобы попасть в дом, похитив несколько дизайнерских сумок и тонну ювелирных изделий из двух сейфов.

Источники подсчитали, что они с супругом Адамом потеряли более 1 миллиона долларов.

Полиция Лос-Анджелеса расследует кражу со взломом, но никого не задержала.

Даниэла опубликовала в своем Instagram Story, что грабители забрали все украшения в доме, включая ее обручальное кольцо.

Брага с супругом шокированы после вторжения в частную жизнь.

Супруги также потеряли ультразвуковое фото их ребенка и драгоценности, которые когда-то принадлежали свекрови Даниэлы.

Вторжение в дом Даниэлы и Адама — еще одна в ряде краж в Лос-Анджелесе, поскольку жертвами преступлений стали Сара Хайленд, Марлон Вейанс, Бхад Бхаби, Том Хенкс и Рита Уилсон.

Пара в отношениях с 2018 года. Адам предложил бразильской красавице выйти замуж в сентябре 2020 года. Они поженились в следующем году в декабре 2021 года в Аманере в Доминиканской Республике. В августе 2022 года у Даниэлы и Адама родился мальчик.

Напомним, Майли Сайрус вызвала полицию в свой дом. А раньше мы писали, что Шакиру преследовал одержимый мужчина.