На Нікі Мінаж подали до суду — деталі

Американська співачка Нікі Мінаж. Фото: Instagram/nickiminaj

У реперки Нікі Мінаж знову проблеми із законом. Шанувальник збирається відсудити у зірки компенсацію у 5 мільйонів доларів.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

У Нікі Мінаж вимагають космічну компенсацію

Фанат реперки Тамір Пік подав на неї до суду через публічну ганьбу. Чоловік називає себе одним з найпалкіших прихильників Мінаж за останні 15 років і впевнений, що допоміг її кар'єрі, просуваючи її альбом 2023 року "Pink Friday 2".

Пік стверджує, що Нікі запросила його до свого готелю, щоб присоромити його перед 100 000 глядачів у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram. Він також вимагає компенсацію через те, що його начебто побив чоловік реперки.

Адвокати зірки вже встигли прокоментувати ситуацію.

"Містер Пік переслідував Нікі в соціальних мережах протягом багатьох років безрезультатно. Тепер він перейшов до спроб вибити з неї гроші за допомогою явно неправдивих звинувачень і юридично безпідставних претензій. Він пошкодує, що став на цей ганебний шлях, коли буде змушений оплатити її судові витрати, як того вимагає законодавство Каліфорнії", — зазначили юристи.

Нагадаємо, раніше виконавиця потрапила у скандал, пов'язаний із наркотиками. А також на американську співачку Мадонну подав позов до суду її відданий шанувальник.