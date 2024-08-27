На Ники Минаж подали в суд — детали

Американская певица Ники Минаж. Фото: Instagram/nickiminaj

У рэперши Ники Минаж снова проблемы с законом. Поклонник собирается отсудить у звезды компенсацию в 5 миллионов долларов.

Об этом пишет TMZ.

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Фанат рэперши Тамир Пик подал на нее в суд из-за публичного позора. Мужчина называет себя одним из самых ярых поклонников Минаж за последние 15 лет и уверен, что помог ее карьере, продвигая ее альбом 2023 года "Pink Friday 2".

Пик утверждает, что Ники пригласила его в отель, чтобы пристыдить его перед 100 000 зрителей в прямом эфире на своей странице в Instagram. Он также требует компенсацию за то, что его якобы избил муж рэперши .

Адвокаты звезды уже успели прокомментировать ситуацию.

"Мистер Пик преследовал Ники в социальных сетях в течение многих лет безрезультатно. Теперь он перешел к попыткам выбить из нее деньги с помощью явно ложных обвинений и юридически безосновательных претензий. Он пожалеет, что встал на этот позорный путь, когда будет вынужден оплатить ее судебные издержки, как того требует законодательство Калифорнии", — отметили юристы.

Напомним, ранее исполнительница попала в скандал, связанный с наркотиками. А также на американскую певицу Мадонну подал иск в суд ее преданный поклонник.