Джей Ло намагається відсудити у Аффлека кругленьку суму

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

У мережі не вщухають чутки навколо розлучення знаменитих голлівудських акторів Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Інсайдери стверджують, що розлучення зіро буде затягуватись, адже співачка хоче відсудити кругленьку суму.

Про це пише Radar Online.

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Інсайдери стверджують, що шлюб зіркового подружжя фактично розірвано ще в березні, але є певні деталі..

Зважаючи на те, що ці двоє є світовими іконами, такий тип судового процесу має тенденцію затягуватися.

Затримує процес розлучення фінансове питання. Зазначається, що Лопес серйозно ображена на свого колишнього чоловіка та хоче відсудити у Аффлека багато грошей.

"Вона вкрай ображена і принижена і відчуває, що її використали. Вона не лише розлючена, але й хоче поквитатися, і вдарити по найбільш вразливому місцю Бена — по його банківських рахунках... На її думку, він порушив їхні священні обітниці, і він повинен заплатити... Відтепер вона буде дбати про себе. Вона йде далі і забере половину його статків теж", — йдеться у повідомленні джерела.

За інформацією джерела, статки Аффлека становлять близько 150 мільйонів доларів, тоді як Лопес — близько 400 мільйонів доларів. Їй не потрібні зайві гроші, і вони, ймовірно, могли б просто мирно розійтися, але очевидно, що Джей Ло відчуває себе ображеною всією цією ситуацією і поведінкою Аффлека.

Нагадаємо, Аффлек та Лопес знову вдягнули обручки. А раніше ми писали, що Лопес провела час із сином Аффлека.