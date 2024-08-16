Джей Ло пытается отсудить у Аффлека кругленькую сумму

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

В сети не утихают слухи вокруг развода знаменитых голливудских актеров Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Инсайдеры утверждают, что развод будет затягиваться, ведь певица хочет отсудить кругленькую сумму.

Об этом пишет Radar Online.

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Инсайдеры утверждают, что брак звездных супругов фактически расторгнут еще в марте, но есть определенные детали.

Учитывая, что эти двое являются мировыми иконами, такой тип судебного процесса имеет тенденцию затягиваться.

Задерживает процесс развода финансовый вопрос. Отмечается, что Лопес серьезно оскорблена на своего бывшего мужа и хочет отсудить у Аффлека много денег.

"Она крайне оскорблена и унижена и чувствует, что ее использовали. Она не только взбешена, но и хочет поквитаться, и ударить по самому уязвимому месту Бена — по его банковским счетам... По ее мнению, он нарушил их священные обеты, и он должен заплатить... Теперь она будет заботиться о себе. Она идет дальше и заберет половину его состояния тоже", — говорится в сообщении источника.

По информации источника, состояние Аффлека составляет около 150 миллионов долларов, тогда как Лопес — около 400 миллионов долларов. Ей не нужны лишние деньги, и они, вероятно, могли бы просто мирно разойтись, но очевидно, что Джей Ло чувствует себя обиженной во всей этой ситуации и поведением Аффлека.

Напомним, Аффлек и Лопес снова надели обручальные кольца. Раньше мы писали, что Лопес провела время с сыном Аффлека.