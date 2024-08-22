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Донька Віри Брежнєвої зустрічається з росіянином, на сім років старшим за неї, — ЗМІ

22 серпня 2024 17:25
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Донька Брежнєвої закохана в росіянина — деталі
Донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Чотирнадцятирічна дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман вперше показала свого хлопця. За даними ЗМІ, він на сім років старший за дівчину та є громадянином Росії.

Сара привітала коханого з днем народження та опублікувала спільні із ним кадри в Stories на своїй сторінці в Інстаграм. 

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За даними деяких ЗМІ, коханого Сари звуть Андрій Бенедіктов. Про коханого дівчини відомо небагато. Хлопець народився у Москві, однак переїхав на навчання до Італії та змінив прізвище на Андерсон. Зазначається, що вони разом вже більше двох років.

Донька Віри Брежнєвої зустрічається з росіянином на сім років старшим за неї, — ЗМІ - фото 1
Сара Кіперман із Андрієм Бенедіктовим. Фото: instagram.com/sswlvix/

Популярний блогер Богдан Беспалов стверджує, що хлопець мешкає в Італії разом із старшою сестрою, а його батько був власником кількох спортивних залів у Москві. Батьки Андрія розлучені, і, за словами блогера, його матір судиться із батьком та вимагає у нього 10 млн рублів. Окрім того, як стверджує блогер, у Росії заводили кримінальну справу на тата Андерсона за шахрайство.

Донька Віри Брежнєвої зустрічається з росіянином на сім років старшим за неї, — ЗМІ - фото 2
Публікація Богдана Беспалова. Фото: Telegram

Нагадаємо, що донька Віри Брежнєвої має бізнес в Європі, хоча їй лише 14 років. А також раніше співачка розповіла, чи вільне її серце.

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