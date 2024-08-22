Донька Брежнєвої закохана в росіянина — деталі

Донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Чотирнадцятирічна дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман вперше показала свого хлопця. За даними ЗМІ, він на сім років старший за дівчину та є громадянином Росії.

Сара привітала коханого з днем народження та опублікувала спільні із ним кадри в Stories на своїй сторінці в Інстаграм.

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За даними деяких ЗМІ, коханого Сари звуть Андрій Бенедіктов. Про коханого дівчини відомо небагато. Хлопець народився у Москві, однак переїхав на навчання до Італії та змінив прізвище на Андерсон. Зазначається, що вони разом вже більше двох років.

Сара Кіперман із Андрієм Бенедіктовим. Фото: instagram.com/sswlvix/

Популярний блогер Богдан Беспалов стверджує, що хлопець мешкає в Італії разом із старшою сестрою, а його батько був власником кількох спортивних залів у Москві. Батьки Андрія розлучені, і, за словами блогера, його матір судиться із батьком та вимагає у нього 10 млн рублів. Окрім того, як стверджує блогер, у Росії заводили кримінальну справу на тата Андерсона за шахрайство.

Публікація Богдана Беспалова. Фото: Telegram

Нагадаємо, що донька Віри Брежнєвої має бізнес в Європі, хоча їй лише 14 років. А також раніше співачка розповіла, чи вільне її серце.