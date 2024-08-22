Дочь Брежневой влюблена в россиянина — детали

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Четырнадцатилетняя дочь Веры Брежневой Сара Киперман впервые показала своего парня. По данным СМИ, он на семь лет старше девушки и является гражданином России.

Сара поздравила любимого с днем рождения и опубликовала совместные с ним кадры в Stories на своей странице в Инстаграм.

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По данным некоторых СМИ, любимого Сары зовут Андрей Бенедиктов. О любимом девушки известно немного. Парень родился в Москве, однако переехал на учебу в Италию и сменил фамилию на Андерсон. Отмечается, что они вместе уже больше двух лет.

Сара Киперман с Андреем Бенедиктовым. Фото: instagram.com/sswlvix/

Популярный блогер Богдан Беспалов утверждает, что парень живет в Италии вместе со старшей сестрой, а его отец был владельцем нескольких спортивных залов в Москве. Родители Андрея разведены, и, по словам блогера, его мать судится с отцом и требует у него 10 млн рублей. Кроме того, как утверждает блогер, в России на отца Андерсона было заведено уголовное дело за мошенничество.

Публикация Богдана Беспалова. Фото: Telegram

Напомним, что у дочери Веры Брежневой есть бизнес в Европе, хотя ей всего 14 лет. А также ранее певица рассказала, свободно ли ее сердце.