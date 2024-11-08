Трансгендерна донька Ілона Маска вирішила покинути США — подробиці

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Трансгендерна донька Ілона Маска Вівіан Дженна Вілсон розкритикувала перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США. Вона збирається покинути країну.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Трансгендерна донька Маска назвала його брехуном

Вівіан Дженна Вілсон критикує свого батька Ілона Маска за те, що він взяв участь у політичних передвиборчих перегонах на боці Дональда Трампа.

"Я думала про це деякий час, але вчорашній день підтвердив мої сумніви. Я не бачу свого майбутнього в Сполучених Штатах. Навіть якщо Дональд Трамп буде на посаді лише чотири роки, навіть якщо закони проти транссексуалів чарівним чином не ухвалять, люди, які добровільно проголосували за це, найближчим часом нікуди не підуть", — заявила донька Маска.

Під гарячу руку Вільсон потрапили й інші члени родини, які підтримували республіканця, а не демократку Камалу Гарріс.

"Нещодавно слідкувала у соцмережах за дорослими з родини і радію, що не маю генетичної схильності до безхребетності. Ось і все", — написала Вілсон через Threads.

Також дівчина безпощадна до чортових політиків і олігархів, які спричинили це". У соцмережах вона закликала "направити свій гнів на них".

Нагадаємо, на скільки зросли статки Ілона Маска завдяки перемозі Дональда Трампа. Також бізнесмен і винахідник розкритикував співачку Дженніфер Лопес через бездіяльність у скандалі з репером P. Diddy.