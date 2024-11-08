Трансгендерная дочь Илона Маска решила покинуть США.

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон раскритиковала победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Она собирается покинуть страну.

Об этом пишет Page Six.

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Вивиан Дженна Уилсон критикует своего отца Илона Маска за участие в политической предвыборной гонке на стороне Дональда Трампа.

"Я думала об этом некоторое время, но вчерашний день подтвердил мои сомнения. Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если Дональд Трамп будет на должности всего четыре года, даже если законы против транссексуалов волшебным образом не примут, люди, добровольно проголосовавшие за это, в ближайшее время никуда не уйдут", — заявила дочь Маска.

Под горячую руку Уилсон попали и другие члены семьи, которые поддерживали республиканца, а не демократку Камалу Харрис.

"Недавно следила в соцсетях за взрослыми из семьи и радуюсь, что не имею генетической склонности к бесхребетности. Вот и все", — написала Уилсон через Threads.

Также девушка беспощадна "к чертовым политикам и олигархам, которые вызвали это". В соцсетях она призвала "направить свой гнев на них".

Напомним, на сколько выросло состояние Илона Маска благодаря победе Дональда Трампа. Также бизнесмен и изобретатель раскритиковал певицу Дженнифер Лопес из-за бездействия в скандале с репером P. Diddy.