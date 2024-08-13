Дівчина Бреда Пітта хоче помирити його із Джолі та дітьми

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Дівчина Бреда Пітта Інес де Рамон хоче налагодити спілкування із колишньою дружиною актора Анджеліною Джолі. Це пов'язано із тривалою судовою тяганиною колишнього подружжя.

Про це повідомляє Mid-day.

Читайте також:

Дівчина Бреда Пітта хоче втрутитись у його стосунки із Джолі

Професійна кар'єра Бреда Пітта продовжує процвітати, і зараз він готується до зйомок у фільмі "Формула-1". Окрім цього, в актора все добре на особистому фронті. Він перебуває у стосунках з ювелірним дизайнером Інес де Рамон.

Пітт також продовжує судитися з колишньою дружиною Анджеліною Джолі через спірне майно та багато інших питань.

За інформацією деяких джерел, Інес хоче знайти спільну мову із Джолі та "принести мир" колишньому подружжю.

Інес де Рамон хоче вислухати Анджеліну Джолі і дізнатися, як вона може допомогти встановити мир між нею та Піттом. На її думку, актор любить своїх дітей і хоче нарешті налагодити із ними контакт.

"Бред дуже любить Інес і хоче зробити її щасливою. Вона це знає і готова використати це, щоб допомогти їм піти на перемир'я", — стверджує джерело.

Однак, це не перший випадок, коли з'являються повідомлення про те, що Інес де Рамон хоче зустрітися з Анджеліною Джолі і поспілкуватися з нею. Минулого разу, коли ці повідомлення з'явилися, вони були спростовані прес-секретарем.

Нагадаємо, Бред Пітт намагався "купити мовчання" Анджеліни Джолі про домашнє насильство. А також ми розповідали, як Пітт відреагував на аварію, в якій травмувався його син.