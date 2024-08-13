Девушка Брэда Питта хочет помирить его с Джоли и детьми

Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Девушка Брэда Питта Инес де Рамон хочет наладить общение с бывшей супругой актера Анджелиной Джоли. Это связано с длительными судебными тяжбами бывших супругов.

Об этом сообщает Mid-day.

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Профессиональная карьера Брэда Питта продолжает идти вверх, и сейчас он готовится к съемкам в фильме "Формула-1". Кроме того, у актера все хорошо на личном фронте. Он находится в отношениях с ювелирным дизайнером Инес де Рамоном.

Питт продолжает судиться с бывшей женой Анджелиной Джоли из-за спорного имущества и многих других вопросов.

По информации некоторых источников, Инес хочет найти общий язык с Джоли и "принести мир" бывшим супругам.

Инес де Рамон хочет выслушать Анджелину Джоли и узнать, как она может помочь установить мир между ней и Питтом. По ее мнению, актер любит своих детей и хочет наконец-то наладить с ними контакт.

"Бред очень любит Инес и хочет сделать ее счастливой. Она это знает и готова использовать это, чтобы помочь им пойти на перемирие", — утверждает источник.

Однако это не первый случай, когда появляются сообщения о том, что Инес де Рамон хочет встретиться с Анджелиной Джоли и пообщаться с ней. В прошлый раз, когда эти сообщения появились, они были опровергнуты пресс-секретарем.

Напомним, Брэд Питт пытался "купить молчание" Анджелины Джоли о домашнем насилии. А также мы рассказывали, как Питт отреагировал на аварию, в которой травмировался его сын.