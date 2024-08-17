Дантес "розніс" росіян у соцмережах

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Відомий український співак Володимир Дантес повеселив українців. Артист присвятив рядки своєї відомої пісні "Обійми" росіянам у Курській області.

Відео він опублікував у TikTok.

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На тлі подій у Курській області артист пригадав текст своєї пісні "Обійми", в якій закликав українців лагідніше ставитися до тих, хто поступово переходить на українську.

Рядки треку зараз дуже актуальні для жителів Курської області, яку захоплюють наші захисники. Росіяни не очікували, що до них прийде війна та нині відчувають себе покинутими через те, що владі байдуже на свій народ.

"Не знаєш, як перейти. Помилки боїшся ти. Все ок, я допоможу. Бо сам на цьому шляху", — йдеться у рядках пісні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як артист реагує на хейт. Також ми повідомляли про те, що співак Володимир Дантес вперше розповів про проблеми зі здоров’ям.