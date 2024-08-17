Дантес "разнес" россиян в соцсетях

Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Известный украинский певец Владимир Дантес рассмешил украинцев. Артист посвятил строки своей известной песни "Обійми" россиянам в Курской области.

Видео он опубликовал в TikTok.

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На фоне событий в Курской области артист вспомнил текст своей песни "Обійми", в которой призвал украинцев более спокойнее относиться к тем, кто постепенно переходит на украинский язык.

Строки трека сейчас очень актуальны для жителей Курской области, которую захватывают наши защитники. Россияне не ожидали, что к ним придет война, и сейчас чувствуют себя брошенными из-за того, что власти безразличен свой народ.

"Не знаєш, як перейти. Помилки боїшся ти. Все ок, я допоможу. Бо сам на цьому шляху", — говорится в строках песни.

Напомним, раньше мы рассказывали, как артист реагирует на хейт. Также мы сообщали, что певец Владимир Дантес впервые рассказал о проблемах со здоровьем.