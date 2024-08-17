Дантес "разнес" россиян в соцсетях

Дантес забавно потролил россиян из Суджи своим известным треком
Известный украинский певец Владимир Дантес рассмешил украинцев. Артист посвятил строки своей известной песни "Обійми" россиянам в Курской области.
Видео он опубликовал в TikTok.
Дантес высмеял россиян
На фоне событий в Курской области артист вспомнил текст своей песни "Обійми", в которой призвал украинцев более спокойнее относиться к тем, кто постепенно переходит на украинский язык.
Строки трека сейчас очень актуальны для жителей Курской области, которую захватывают наши защитники. Россияне не ожидали, что к ним придет война, и сейчас чувствуют себя брошенными из-за того, что власти безразличен свой народ.
"Не знаєш, як перейти. Помилки боїшся ти. Все ок, я допоможу. Бо сам на цьому шляху", — говорится в строках песни.
Напомним, раньше мы рассказывали, как артист реагирует на хейт. Также мы сообщали, что певец Владимир Дантес впервые рассказал о проблемах со здоровьем.
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