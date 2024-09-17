Філіп Кіркоров і Сергій Сосєдов хотіли поглумитися над Микитою Ломакіним — жахливі подробиці

Український співак Микита Ломакін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український виконавець, автор пісень і композитор Микита Ломакін згадав скандальну історію, яка пов’язана зі співаком Філіпом Кіркоровим. Відомий артист зізнався, як російський виконавець одного разу домагався його.

Інтерв’ю в Микити Ломакіна взяв Олексій Суханов на каналі "Говорить Суханов" у YouTube.

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Микита Ломакін про домагання Філіпа Кіркорова

Український артист згадав, як до нього колись підійшов російський співак Філіп Кіркоров і запросив його на свій концерт у Ялті. Тоді директорка з його дитячої студії розповіла йому про те, який Кіркоров насправді, попросивши 15-річного Микиту бути обережним.

"Він підійшов після етеру з охоронцем і каже: "Ой, який талановитий, ти витягнув золотий квиток". Він мене запросив тоді на концерт до Ялти, сказав, що "поговоримо з тобою там про співпрацю". Потім я чекаю на тролейбус, мені дзвонить моя директорка з дитячої студії, в якій я тоді вчився, і вона мені каже: "Ти де?". Я кажу: "З Кіркоровим їду на переговори, все, я — зірка". Вона каже: "Ти що? Він же г*й і педофіл. Микито, обережно". Я просто не розумів, чому вона так каже", — згадав Микита Ломакін.

Інтерв'ю Олексія Суханова і Микити Ломакіна. Фото: скриншот з YouTube

Тоді Микиту попросили приїхати на концерт до Кіркорова разом зі своєю мамою, що він і зробив. Коли хлопець приїхав туди, він побачив, що в номері, крім Кіркорова, був ще критик Сергій Сосєдов.

"Я зайшов із мамою, мама накинулася на нього з квітами, я стою, а мені всередині так істерично смішно. Я стою і чую, як з туалета виходить Сергій Сосєдов (російський музичний критик. — Ред.). Я досі не можу собі це уявити, що було б з моїм життям", — також додав український артист.

Творчість Микити Ломакіна

Микита Ломакін вперше потрапив на сцену в 2013 році, коли став учасником співочого шоу "Х-Фактор". З 2017 року артист почав виступати з різними українськими зірками, зокрема, з Тіною Кароль і Michelle Andrade, з якою він навіть зустрічався. Микита навіть брав участь у шоу "Голос країни-11".

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