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Ждал в номере с Сергеем Соседовым — украинского певца домогался Филипп Киркоров

17 сентября 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Филипп Киркоров и Сергей Соседов хотели надругаться над Никитой Ломакиным — ужасные подробности
Украинский певец Никита Ломакин на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодой украинский исполнитель, автор песен и композитор Никита Ломакин вспомнил скандальную историю, связанную с певцом Филиппом Киркоровым. Известный артист признался, как российский исполнитель однажды домогался его.

Интервью у Никиты Ломакина взял Алексей Суханов на канале "Говорить Суханов" в YouTube.

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Украинский артист вспомнил, как к нему подошел российский певец Филипп Киркоров и пригласил его на свой концерт в Ялте. Тогда директор из его детской студии рассказала ему о том, какой Киркоров на самом деле, попросив 15-летнего Никиту быть осторожным.

"Он подошел после эфира с охранником и говорит: "Ой, какой талантливый, ты вытащил золотой билет". Он меня пригласил тогда на концерт в Ялту, сказал, что "поговорим с тобой там о сотрудничестве". Потом я жду троллейбус, мне звонит моя директор из детской студии, в которой я тогда учился, и она мне говорит: "Ты где?". Я говорю: "С Киркоровым еду на переговоры, все, я — звезда". Она говорит: "Ты что? Он же г*й и педофил. Никита, осторожно". Я просто не понимал, почему она так говорит", — вспомнил Никита Ломакин.

Интервью Алексея Суханова и Никиты Ломакина
Интервью Алексея Суханова и Никиты Ломакина. Фото: скриншот с YouTube

Тогда Никиту попросили приехать на концерт к Киркорову вместе со своей мамой, что он и сделал. Когда парень приехал туда, он увидел, что в номере, кроме Киркорова, был еще критик Сергей Соседов.

"Я зашел с мамой, мама набросилась на него с цветами, я стою, а мне внутри так истерически смешно. Я стою и слышу, как из туалета выходит Сергей Соседов (российский музыкальный критик,— Ред.). Я до сих пор не могу себе это представить, что было бы с моей жизнью", — добавил украинский артист.

Творчество Никиты Ломакина

Никита Ломакин впервые попал на сцену в 2013 году, когда стал участником певческого шоу "Х-Фактор". С 2017 года артист начал выступать с разными украинскими звездами, в частности, с Тиной Кароль и Michelle Andrade, с которой он даже встречался. Никита даже участвовал в шоу "Голос країни-11".

Напомним, мы писали о том, что певица Ирина Билык жестко обратилась к Филиппу Киркорову.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский певец Вадим Олейник вспомнил, как к нему приставал Филипп Киркоров.

Также мы сообщали о том, что певица Маша Ефросинина жестко высказалась о российском артисте Филиппе Киркорове.

Филипп Киркоров шоу-бизнес Алексей Суханов Никита Ломакин

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