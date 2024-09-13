Брітні Спірс платить аліменти молодшому сину, після того, як він став повнолітнім

Брітні Спірс продовжить платити аліменти на сина, якому виповнилося 18 років
Відома американська співачка Брітні Спірс продовжить виплачувати аліменти своєму колишньому Кевіну Федерлайну на утримання їхнього спільного сина Джейдена Джеймса, попри те, що йому вже виповнилося 18 років. Це пов'язано з тим, що хлопець продовжує навчання.
Про це пише Page Six.
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Джерела видання повідомляють, що співачка та її колишній чоловік Кевін Федерлайн домовилися в угоді про розлучення, що виплати аліментів на Джейдена припиняться, коли йому виповниться 18 років або коли він закінчить школу — залежно від того, яка дата настане пізніше. Джейдену виповнилося 18 років у четвер, 12 вересня, проте він все ще навчається в середній школі.
Видання повідомляє, що підліток має достроково закінчити середню школу на Гаваях у листопаді, тож виплати триватимуть до кінця осені.
За даними видання, зірка повинна сплачувати колишньому чоловікові аліменти на Джейдена в розмірі $20 000 на місяць.
Нагадаємо, сини Брітні Спірс готові помиритися з нею. А раніше ми писали, що за мемуарами Брітні Спірс знімуть фільм.
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