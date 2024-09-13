Брітні Спірс платить аліменти молодшому сину, після того, як він став повнолітнім

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britfaney/

Відома американська співачка Брітні Спірс продовжить виплачувати аліменти своєму колишньому Кевіну Федерлайну на утримання їхнього спільного сина Джейдена Джеймса, попри те, що йому вже виповнилося 18 років. Це пов'язано з тим, що хлопець продовжує навчання.

Про це пише Page Six.

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Джерела видання повідомляють, що співачка та її колишній чоловік Кевін Федерлайн домовилися в угоді про розлучення, що виплати аліментів на Джейдена припиняться, коли йому виповниться 18 років або коли він закінчить школу — залежно від того, яка дата настане пізніше. Джейдену виповнилося 18 років у четвер, 12 вересня, проте він все ще навчається в середній школі.

Видання повідомляє, що підліток має достроково закінчити середню школу на Гаваях у листопаді, тож виплати триватимуть до кінця осені.

Брітні Спірс із синами Шоном Престоном й Джейденом Джеймсом. Фото: instagram.com/britneyspears/

За даними видання, зірка повинна сплачувати колишньому чоловікові аліменти на Джейдена в розмірі $20 000 на місяць.

Нагадаємо, сини Брітні Спірс готові помиритися з нею. А раніше ми писали, що за мемуарами Брітні Спірс знімуть фільм.