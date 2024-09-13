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Бритни Спирс продолжит платить алименты на сына, которому исполнилось 18 лет

13 сентября 2024 11:11
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бритни Спирс платит алименты младшему сыну, после того как он стал совершеннолетним
Американская певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britfaney/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Бритни Спирс продолжит выплачивать алименты своему бывшему Кевину Федерлайну на содержание их совместного сына Джейдена Джеймса, несмотря на то, что ему уже исполнилось 18 лет. Это связано с тем, что парень продолжает обучение.

Об этом пишет Page Six.

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Источники издания сообщают, что певица и ее бывший муж Кевин Федерлайн договорились в соглашении о разводе, что выплаты алиментов на Джейдена прекратятся, когда ему исполнится 18 лет или когда он окончит школу, в зависимости от того, какая дата наступит позже. Джейдену исполнилось 18 лет в четверг, 12 сентября, но он все еще учится в средней школе.

Издание сообщает, что подросток должен досрочно закончить среднюю школу на Гавайях в ноябре, поэтому выплаты будут продолжаться до конца осени.

Бритни Спирс продолжит платить алименты на сына, которому исполнилось 18 лет - фото 1
Бритни Спирс с сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом. Фото: instagram.com/britneyspears/

По данным издания, звезда должна платить бывшему мужу алименты на Джейдена в размере $20 000 в месяц.

Напомним, сыновья Бритни Спирс готовы помириться с ней. А раньше мы писали, что по мемуарам Бритни Спирс снимут фильм.

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