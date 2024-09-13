Бритни Спирс платит алименты младшему сыну, после того как он стал совершеннолетним

Американская певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britfaney/

Известная американская певица Бритни Спирс продолжит выплачивать алименты своему бывшему Кевину Федерлайну на содержание их совместного сына Джейдена Джеймса, несмотря на то, что ему уже исполнилось 18 лет. Это связано с тем, что парень продолжает обучение.

Об этом пишет Page Six.

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Источники издания сообщают, что певица и ее бывший муж Кевин Федерлайн договорились в соглашении о разводе, что выплаты алиментов на Джейдена прекратятся, когда ему исполнится 18 лет или когда он окончит школу, в зависимости от того, какая дата наступит позже. Джейдену исполнилось 18 лет в четверг, 12 сентября, но он все еще учится в средней школе.

Издание сообщает, что подросток должен досрочно закончить среднюю школу на Гавайях в ноябре, поэтому выплаты будут продолжаться до конца осени.

Бритни Спирс с сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом. Фото: instagram.com/britneyspears/

По данным издания, звезда должна платить бывшему мужу алименты на Джейдена в размере $20 000 в месяц.

Напомним, сыновья Бритни Спирс готовы помириться с ней. А раньше мы писали, что по мемуарам Бритни Спирс снимут фильм.