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Блейк Лайвлі боїться, що скандальний фільм може коштувати їй успішної кар'єри

26 серпня 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Блейк Лайвлі боїться, що скандальний фільм може коштувати їй успішної кар'єри
Актриса Блейк Лайвлі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Акторка Блейк Лайвлі "побоюється" за свою кар’єру на тлі драми "Покинь, якщо кохаєш", і вона може зрештою зробити "крок назад", щоб "переоцінити своє майбутнє". Напередодні виходу фільму в заголовках домінували чутки про ворожнечу між 36-річною актрисою та її колегою Джастіном Бальдоні.

Про це пише Daily Mail.

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Блейк, зі свого боку, критикували за використання свого алкогольного бренду для просування фільму, який зосереджується на домашньому насиллі, а також за те, як вона легковажно відповідала на запитання щодо теми під час інтерв’ю.

 

Актриса Блейк Лайвлі
Актриса Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

 

Тепер інсайдер розповів, що зірка "Пліткарки" налякана тим, що реакція вплине на її кар'єру у майбутньому.

Вони сказали, що вона вірила, що це буде "її момент, щоб сяяти", але тепер вона хвилюється, що це може бути "кінцем її кар'єри".

 

Актриса Блейк Лайвлі
Актриса Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

 

"Блейк, безумовно, засмучена хейтом, яку вона відчуває, і намагається не дозволити цьому вплинути на неї, але це так", — сказали вони.

Фільм "Покинь, якщо кохаєш", заснований на однойменному романі Колін Гувер, розповідає про Лілі Блум, яку грає Блейк, яка вплутується в аб’юзивні стосунки з Райлом Кінкейдом, якого грає Джастін.

"Вона думала, що це її момент, щоб сяяти, але зараз дивиться на це як на кінець своєї кар'єри. Вона боїться, що після цього ніхто не захоче з нею працювати. Вона справді хоче продовжувати продюсувати, режисерувати й грати, але вона знає, що їй потрібно на хвилину зробити крок назад, щоб переосмислити майбутнє", — розповів знайомий акторки.

Чутки про розбіжності між двома зірками вперше виникли після того, як шанувальники помітили, що вони не працювали разом у престурі і не спілкувалися на прем’єрі фільму на червоній доріжці в Лос-Анджелесі.

 

Актриса Блейк Лайвлі
Актриса Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

 

Інсайдер стверджував, що Джастін зосереджувався лише на тому, "що він вважав образливою чоловічою точкою зору", і мав дуже "шовіністичний" підхід до теми.

"Під час сцен, що зображують жорстоке поводження, Джастін не врахував точки зору персонажа Блейк, натомість зосередився виключно на тому, що, на його думку, було жорстоким чоловічим поглядом. Його підхід був дуже шовіністичним, створюючи напружену атмосферу на знімальному майданчику", — говорить інсайдер.

 

Актриса Блейк Лайвлі
Актриса Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

 

Окреме джерело раніше повідомило, що Блейк і Джастін посварилися через його нібито "зневажливе" ставлення, коли вони знімали сцени, які передбачали насильство.

"Джастін майже став персонажем у тому сенсі, що деякі жінки на знімальному майданчику вважали, що він був на межі образливого ставлення до них, і що він був непрофесійним. Режисура такого серйозного і такого важливого фільму про домашнє насильство, не дозволяючи жінкам бути залученими до цього процесу, викликає занепокоєння", — говорить джерело.

Інсайдери розповіли, що Джастін нібито страждає від проблем зі спиною і звернувся по допомогу до тренера перед сценою підйому.

Він нібито запитав у тренера, скільки важить Блейк, і попросив допомогти йому підготувати спину, щоб уникнути травми.

Коли акторка дізналася про його коментарі, вона відчула сором.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі знялась з Г'ю Джекманом у модній фотосесії. А раніше ми писали, Блейк Лайвлі одягла вбрання Брітні Спірс.  

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